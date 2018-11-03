Потратили 450 млн гривен! Как обновили старую библиотеку в Варшаве

Публичной библиотеке Варшавы более 100 лет. Но когда зайдешь внутрь – то так сразу и не скажешь. Много стекла, света, яркие цвета и все компьютеризировано. На капитальную модернизацию потратили 60 млн злотых, это примерно 450 млн гривен. Треть дал Евросоюз.

Небо над читальным залом закрыли стеклом – и площадь рабочих зон в библиотеке увеличилось вдвое.

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Здесь точно вычисляли, сколько должно быть света, и как оно должно падать. Архитектор очень гордится своей работой.

Место еще недавно было обычным рынком с рыбными и овощными прилавками. 10 лет модернизации – и теперь это популярное место варшавян. Внешний вид как до второй мировой. Но внутри многочисленные кафе и магазины.

К слову, замки, крепости и особняки – Украина и Польша снимут фильмы о памятниках архитектуры.

Опубликовано Ноябрь, 03 в 13:47



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