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Витратили 450 млн гривень! Як оновили стару бібліотека у Варшаві

Публічній бібліотеці Варшави понад 100 років. Але коли зайдеш усередину – то одразу й не скажеш. Багато скла, світла, яскраві кольори і все комп’ютеризоване. На капітальну модернізацію  витратили 60 млн злотих, це приблизно 450 млн гривень. Третину дав Євросоюз.

Небо над читальним залом закрили склом – і площа робочих зон у бібліотеці збільшилася вдвічі.

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Тут  точно вираховували, скільки має бути світла, і як воно має падати. Архітектор дуже пишається своєю роботою.

Місце ще донедавна було звичайним базаром із рибними й овочевими прилавками. 10 років модернізації – і  тепер це найпопулярніше місце варшав’ян. Зовнішній вигляд як до другої світової. Але всередині численні кав’ярні і крамниці.

До слова, замки, фортеці та маєтки – Україна та Польща знімуть фільми про пам’ятки архітектури.

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