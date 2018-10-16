Заработай первый миллион! Как Польша поддерживает молодых бизнесменов

Польша активно поддерживает молодых бизнесменов и предпринимателей, помогает им открыть собственное дело, написать бизнес-план, найти инвестора. При поддержке Польского института в Киеве и Института Адама Мицкевича и в сотрудничестве с Фондом Startup Hub Poland в Польше Факты начинают серию материалов о польском опыте поддержки молодых бизнесменов и разработчиков передовых технологий.

Ростик – украинец, в свои 26 – миллионер, совладелец компании и герой Форбса. В Кракове выучился и остался. Вместе с коллегами-соотечественниками разработал программу Кол-Пейдж, которая мгновенно перезванивает человеку, который заходит на сайт и интересуется продуктом. Программу уже установили полторы тысячи компаний.

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30-летний миллионер из Варшавы. Полтора миллиона злотых – это примерно 12 млн. гривен – такая ​​прибыль компании Игоря Савчука. Игорь – разработчик польского чат-бота. Это программа, которую имеют все ведущие польские компании.

Обоим парням для воплощения их идей помогли так называемые бизнес-инкубаторы. Их в Польше более 50. Это ячейки, где начинающим бесплатно или за минимальную плату дают место для работы, компьютер, помогают с визой. Или организуют конкурсы для стартаперов, приз в которых – деньги на развитие.

К слову, $10 тыс. и поездка в Нью-Йорк: украинцы выиграли конкурс стартапов.

Опубликовано Октябрь, 16 в 16:35



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