Вытащили из машины и угрожали. В Калуше толпа издевался над фельдшером

На Прикарпатье толпа издевалась над врачем скорой помощи. Женщина приехала на вызов на ДТП, но люди вдруг решили, что она пьяна. Очень грубо, с угрозами потребовали, чтобы она прошла алкотест. А когда устройство ничего не показало – даже не извинились. На самом деле, женщина тяжело работает, потому что у нее онкобольной муж.

В тот вечер Ульяна Бринда ехала на ДТП. Летнюю женщину в центре Калуша насмерть сбила машина. Карета скорой на вызов прибыла через пять минут. Машину сразу окружили, люди жаловались, что медики долго ехали. А дальше начали обвинять фельдшера, что она пьяна. Мол, имеет усталый вид и красные глаза.

Из-за ругани и напора женщина сначала отказалась проходить драгер.

Хулиганили, оскорбляли меня, кричали, нецензурными словами высказывались в мою сторону, угрожали. Меня вытащили из машины на глазах у полицейских, – Ульяна Бринда, фельдшер скорой.

Ее силой вытащили из служебной машины. Из-за стресса женщина уже не могла дунуть в трубку драгера с нужной силой. Это еще больше разозлило толпу. В осаде ее держали час. Тест таки выдал результаты и показал нули, толпа растаял. Никто не извинился. Сейчас госпожа Ульяна снова ездит на вызовы, но до сих пор не может оправиться.

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Тогда на месте было три полицейских экипажа. Почему копы позволяли обижать медика, не защитили и присоединились к травле – неизвестно.

Фельдшер не обязана проходить алкотест. И это работники полиции должны знать. Если они действительно заподозрили, что врач нетрезвый, должны были составить протокол. А признание госпожа Ульяна должна пройти в сертифицированной лаборатории, объясняет адвокат.

С такой агрессией и даже нападениями медики скорой сталкиваются минимум раз в день – посчитали в национальной полиции. Врачи в один голос утверждают: они беззащитны перед агрессивными пациентами. И призывают усилить ответственность за такие противоправные действия. Кольский фельдшер Ульяна Бринда намеренна отстаивать в суде свою репутацию. И уже написала соответствующее заявление в прокуратуру.

Факты ICTV ранее писали про нападение на медиков скорой на Черкасщине.

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