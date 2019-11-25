Витягнули з машини та погрожували. У Калуші натовп знущався із фельдшерки

На Прикарпатті натовп знущався із лікарки швидкої допомоги. Жінка приїхала на виклик на ДТП, але люди раптом вирішили, що вона п’яна. Дуже грубо, з образами почали вимагати, щоб вона пройшла алкотест. А коли пристрій нічого не показав – навіть не вибачились. Насправді ж, жінка важко працює, бо в неї онкохворий чоловік.

Того вечора Уляна Бринда їхала на ДТП. Літню жінку в середмісті Калуша насмерть збила автівка. Карета швидкої на виклик прибула за п’ять хвилин. Машину одразу оточили, люди нарікали, що медики довго їхали. А далі почали звинувачувати фельдшерку, що вона п’яна. Мовляв, має втомлений вигляд і червоні очі.

Через лайку та натиск жінка спочатку відмовилася проходити драгер.

Хуліганили, ображали мене, кричали нецензурними словами висловлювалися в мою сторону, погрожували. Мене витягнули з машини на очах у поліцейських, – Уляна Бринда, фельдшер швидкої.

Її силою витягнули зі службової машини. Через стрес жінка вже не могла дмухнути в трубку драгера з потрібною силою. Це ще більше розлютило юрбу. В облозі її тримали годину. Тест таки видав результати і показав нулі, натовп розтанув. Жоден не попросив вибачення. Нині пані Уляна знову їздить на виклики, але досі не може оговтатися.

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Тоді на місці було три поліцейських екіпажі. Чому копи дозволяли ображати медика, не захистили та долучилися до цькування – невідомо.

Фельдшерка не зобов’язана проходити алкотест. І це працівники поліції мали б знати. Якщо вони справді запідозрили, що лікар нетвереза, мали скласти протокол. А освідчення пані Уляна мала б пройти у сертифікованій лабораторії, пояснює адвокат.

З такою агресією і навіть нападами медики швидкої стикаються мінімум раз на день – порахували в національній поліції. Лікарі в один голос стверджують: вони беззахисні перед агресивними пацієнтами. Та закликають посилити відповідальність за такі протиправні дії. Калуський фельдшер Уляна Бринда має намір відстоювати в суді свою репутацію. І вже написала відповідну заяву до прокуратури.

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