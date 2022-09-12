Признание страной-террористом станет для РФ серебряной пулей: итоги YES 2022

Как ускорить победу и обуздать Россию, два дня обсуждали на форуме Ялтинской Европейской стратегии, организованной Фондом Виктора Пинчука. В этом году она проходит уже в 17-й раз. Главная цель – сделать все для приближения победы Украины.

Министр обороны Алексей Резников прибыл на мероприятие прямо со встречи со своими коллегами в формате Рамштайн. Он отмечает изменение отношения мира к нашей армии – если раньше нам не давали даже FIM-92 Stinger, то сейчас уже получаем больше тяжелого вооружения.

– Наша задача – ослабить российскую армию, – подчеркнул Резников.

Министр обороны отметил, что санкции нельзя отменять, потому что это позволит врагу возобновить силы. Поэтому Украина ожидает от Запада восьмого пакета ограничений. Один из его разработчиков, профессор Стэнфорда и бывший посол США в России Майк МакФол говорит, что цена для России за войну должна расти каждый день.

– Иногда кажется, что с Россией ничего не происходит. Люди пьют кофе, все работает. Но со временем это все поблекнет. Очень серьезно рухнет импорт. И хотя рубль якобы держится, однако экономика уже пострадала, — подчеркнул профессор.

Но в Офисе президента не перестают говорить, что ограничений недостаточно и чтобы ударить по Кремлю еще сильнее, нужно признать Россию страной — спонсором терроризма. Руководитель ОП Андрей Ермак отмечает, что это будет для РФ “так называемой серебряной пулей”.

И хоть Европе и придется отказаться от дешевого газа, но каждый понимает, что безопасность важнее. Поэтому представители разных стран, в частности Германии, Польши и Латвии говорят о поставках Украине оружия, помощи с кибербезопасностью, разминированием и содействием с будущим вступлением в Европейский Союз.

— Мы должны выполнить свою роль в отношении цен на энергоносители и продовольственной безопасности, потому что это наш вклад в борьбу с Россией и свободу Украины, – отметил президент Латвии Эгилс Левитс.

После войны Украина станет однозначно более сильной и разорвет свой давний колониальный шлейф. В это верит Киев и те, кто в мире считает нас своими друзьями. В то же время изменится и мир, говорят на YES.

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