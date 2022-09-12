Визнання країною-терористом стане для РФ срібною кулею: підсумки YES 2022

Як прискорити перемогу та приборкати Росію два дні обговорювали на форумі Ялтинської Європейської стратегії, організованої Фондом Віктора Пінчука. Цьогоріч вона відбувається уже в 17-те. Головна мета – зробити усе для наближення перемоги України.

Міністр оборони Олексій Резніков прибув на захід просто із зустрічі зі своїми колегами у форматі Рамштайн. Він відзначає зміну ставлення світу до нашої армії – якщо раніше нам не давали навіть FIM-92 Stinger, то зараз уже отримуємо більше важкого озброєння.

– Наше завдання – послабити російську армію, – підкреслив Резніков.

Міністр оборони наголосив на тому, що санкції не можна скасовувати, бо це дасть ворогу змогу відновити сили. Тому Україна очікує від Заходу восьмого пакета обмежень. Один із його розробників, професор Стенфорду і колишній посол США у Росії Майк МакФол каже, що ціна для Росії за війну має зростати щодня.

– Іноді здається, що із Росією нічого не відбувається. Люди п’ють каву, усе працює. Та із часом це усе поблякне. Дуже серйозно впаде імпорт. І хоча рубль нібито тримається, однак економіка уже постраждала, – наголосив професор.

Та в Офісі президента не припиняють говорити, що обмежень недостатньо і, щоб вдарити по Кремлю ще сильніше, потрібно визнати Росію країною – спонсором тероризму. Керівник ОП Андрій Єрмак наголошує, що це буде для РФ “так званою срібною кулею”.

І хоч Європі й доведеться відмовитися від дешевого газу, але кожен розуміє, що безпека важливіша. Тому представники різних країн, зокрема Німеччини, Польщі та Латвії говорять про постачання Україні зброї, допомогу із кібербезпекою, розмінуванням та сприянням із майбутнім вступом до Європейського Союзу.

– Ми повинні виконати свою роль щодо цін на енергоносії та продовольчої безпеки, тому що це наш внесок у боротьбу з Росією та свободу України, – зазначив президент Латвії Егілс Левітс.

Після війни Україна стане однозначно сильнішою і розірве свій давній колоніальний шлейф. У це вірить Київ та ті, хто у світі вважає нас своїми друзями. Водночас зміниться і світ, кажуть на YES.

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