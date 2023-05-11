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Луиза Еремина, Журналистка Вікна СТБ

Взяли охотничье оружие и поехали. Как четверо партизан на Херсонщине отобрали технику у оккупантов

В первые дни полномасштабного вторжения на Херсонщине четверо людей поехали останавливать вражескую колонну — и забрали технику у оккупантов. Тогда они без колебаний рискнули своей жизнью, чтобы не впустить врага в родное село.

В сторону села колонна вражеской техники начала двигаться в прошлом году в первых числах марта. Тогда ей навстречу, не колеблясь, выехали четверо местных, вспоминает один из партизан — Юрий.

– Взяли охотничье оружие, все, что у нас было — четыре человека, собрались в автомобиль и поехали, – говорит Юрий.

Мужчина рассказывает, у россиян закончилось горючее, технику бросили, а сами убежали.

– С нашей стороны четыре человека было, … со второй мы видели, что тоже кучка охотников собралась… мы их согнали в яму. Два Тайфуна они оставили, один мы с ребятами пошли забрали, у него было повреждено колесо, пригнали сюда, а второй подожгли, – рассказывает мужчина.

Вскоре враг таки зашел в село. И оставаться партизанам было очень опасно, поэтому решили вместе с семьями уехать. Но когда после освобождения правобережной Херсонщины вернулись, увидели разграбленные и разбитые дома.

Юрий рассказывает, уже приступает к восстановлению и не прекращает волонтерить. Сейчас его семья приютила своих родственников, которые год прожили в оккупации. Несколько месяцев назад им удалось выехать через Крым и, несмотря ни на что, они вернулись на родную Херсонщину.

Война в Украине, Партизан, Російська агресія, Херсонская область
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