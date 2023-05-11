Взяли мисливську зброю і поїхали. Як четверо партизанів на Херсонщині відібрали техніку в окупантів

У перші дні повномасштабного вторгнення на Херсонщині четверо людей поїхали зупиняти ворожу колону – і забрали техніку в окупантів. Тоді вони без вагань ризикнули своїм життям, аби не впустити ворога у рідне село.

У бік села колона ворожої техніки почала рухатися торік у перших числах березня. Тоді їй назустріч, не вагаючись, виїхали четверо місцевих, згадує один із партизанів – Юрій.

– Взяли мисливську зброю, все, що в нас було – чотири чоловіки, зібралися в автомобіль і поїхали, – каже Юрій.

Чоловік розповідає, у росіян закінчилося пальне, техніку покидали, а самі втекли.

– З нашого боку чотири чоловіки було, … з другого ми бачили, що теж купка мисливців зібралася… ми їх зігнали в яму. Два Тайфуни вони залишили, одного ми з хлопцями пішли й забрали, в нього було пошкоджене колесо, пригнали сюди, а другого підпалили, – розповідає чоловік.

Невдовзі ворог таки зайшов у село. І залишатися партизанам було дуже небезпечно, тому вирішили разом із родинами виїхати. Та коли після звільнення правобережної Херсонщини повернулися, побачили розграбовані й розбиті будинки.

Юрій розповідає, вже береться за відбудову та не припиняє волонтерити. Зараз його родина прихистила своїх родичів, які рік прожили в окупації. Кілька місяців тому їм вдалося виїхати через Крим та, попри все, вони повернулися до рідної Херсонщини.

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