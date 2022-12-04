Взятие под контроль трассы Сватово — Кременная откроет широкие перспективы для ВСУ – Грабский

Военный эксперт Сергей Грабский считает, что сейчас есть все предпосылки для взятия под контроль трассы Сватово — Кременная, и не только огневой. В комментарии ведущей Вікна-новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона он объяснил, какие перспективы это откроет для ВСУ.

– Это будет означать значительные усложнения действий для противника по двум направлениям – на Сватовском и Северодонецко-Лисичанском. Перерезая эту трассу, мы сильно ослабляем возможности противника в обеспечении. А что это значит в ближайшей перспективе? Складываются предпосылки для того, чтобы мы освободили Сватово и продвигались дальше в направлении Старобельска, – подчеркнул он.

По его словам, создаются также предпосылки для освобождения Северодонецка и Лисичанска.

Говоря о ситуации под Бахмутом, Грабский сказал, что планы противника по взятию этого города с военной точки зрения лишены всякого смысла.

– Враг, конечно, может сравнить с землей и превратить в лунный пейзаж территорию, где находится Бахмут, но что это ему даст – неизвестно. Потому что мы выполняем задачи маневренной обороны, и даже если предположить, что нам придется отойти от Бахмута, особых преимуществ российские войска не получат, – добавил он.

Карта боевых действий в Украине на 4 декабря

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