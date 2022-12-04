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Взяття під контроль траси Сватове – Кремінна відкриє широкі перспективи для ЗСУ – Грабський

Валентина Летяк редакторка стрічки Яна Брензей Ведуча Вікна Новини

Військовий експерт Сергій Грабський вважає, що зараз є всі передумови для взяття під контроль дороги Сватове – Кремінна, і не тільки вогневий. В коментарі ведучій Вікна-новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону він пояснив, які перспективи це відкриє для ЗСУ.

– Це означатиме значні ускладнення дій для противника на двох напрямках – на Сватівському і на Сєвєродонецько-Лисичанському. Перерізавши цю трасу, ми сильно послаблюємо можливості противника у забезпеченні. А що це означає у найближчій перспективі? Складаються передумови для того, щоб ми визволили Сватове і просувалися далі в напрямку Старобільська, – наголосив він.

За його словами, створюються також передумови для звільнення Сєвєродонецька та Лисичанська.

Говорячи про ситуацію під Бахмутом, Грабський сказав, що плани противника щодо взяття цього міста з військової точки зору позбавлені будь-якого сенсу.

– Ворог, звісно, може зрівняти з землею і перетворити на місячний пейзаж територію, де розташований Бахмут, але що це йому дасть – невідомо. Тому що ми виконуємо завдання маневреної оборони, і навіть якщо припустити, що нам доведеться відійти від Бахмута, особливих переваг російські війська не отримають, – додав він.

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