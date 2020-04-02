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Як бізнесу пережити карантин: що пропонує держава та чим невдоволені підприємці

Президент Володимир Зеленський підписав закон про додаткові гарантії українцям у зв’язку з коронавірусом. Тепер медики та інші особи, залучені до лікування хворих на Covid-19, отримають надбавку до зарплати 300%.

Уряд отримав право встановлювати граничні ціни на соціально значущі та протиепідемічні товари.  А підприємців, які на час карантину припинили роботу, місцеві органи влади можуть звільнити від сплати податків

700 тис. закритих підприємств, які давали роботу чотирьом мільйонам людей – нині вони фактично безробітні  і грошей про запас не мають.

Заступник голови профільного парламентського комітету Ярослав Железняк презентує новації, які зокрема, мали б допомогти під час карантину. Термін подання звітності переносять, штрафи за несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску скасовують, ФОПи можуть не платити ЄСВ. Та самі ж підприємці кажуть, що це не допоможе.

Як бізнесу пережити карантин – дивіться у сюжеті Ольги Читайло.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як працює нафтогазова галузь України в режимі карантину.

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