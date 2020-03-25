Как работает нефтегазовая отрасль Украины в режиме карантина

Из-за распространения коронавируса весь мир вынужден приспосабливаться к новым условиям труда на время карантина. Украинская нефтегазовая отрасль — не исключение. Несмотря на огромное количество работников, многим из них предоставили возможность работать дистанционно. Впрочем, стратегические объекты не оставили без присмотра.

Газовики успокаивают, что транзит и поставки топлива потребителям будет работать стабильно, а область к работе в условиях пандемии готова. Впрочем, остальных коллег и сограждан газовики призывают оставаться дома. Ведь от общественной дисциплины зависит, насколько быстро коронавирус удастся остановить. Детали в сюжете Алексея Савицкого.

Напомним, Нафтогаз в марте снизил оптовую цену на газ для населения на 14% — до 3,40 грн за кубометр.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.