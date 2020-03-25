Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Бизнес и финансы

Как работает нефтегазовая отрасль Украины в режиме карантина

Из-за распространения коронавируса весь мир вынужден приспосабливаться к новым условиям труда на время карантина. Украинская нефтегазовая отрасль — не исключение. Несмотря на огромное количество работников, многим из них предоставили возможность работать дистанционно. Впрочем, стратегические объекты не оставили без присмотра.

Газовики успокаивают, что транзит и поставки топлива потребителям будет работать стабильно, а область к работе в условиях пандемии готова. Впрочем, остальных коллег и сограждан газовики призывают оставаться дома. Ведь от общественной дисциплины зависит, насколько быстро коронавирус удастся остановить. Детали в сюжете Алексея Савицкого.

Напомним, Нафтогаз в марте снизил оптовую цену на газ для населения на 14% — до 3,40 грн за кубометр.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Чрезвычайное положение в Украине: введут ли и какие ограничения усилятся
Чрезвычайное положение в Украине: введут ли и какие ограничения усилятся
ПЦР-тесты и респираторы: в ОП анонсировали вторую партию медсредств из Китая
ПЦР-тесты и респираторы: в ОП анонсировали вторую партию медсредств из Китая
В Сумской области обнаружили первый случай Covid-19
В Сумской области обнаружили первый случай Covid-19
Молодая медсестра в Италии наложила на себя руки из-за коронавируса
Молодая медсестра в Италии наложила на себя руки из-за коронавируса
Помоги своей больнице: в Украине заработал ресурс помощи врачам
Помоги своей больнице: в Украине заработал ресурс помощи врачам
Я просто тренер: Карло Анчелотти позвонил фанату Эвертона во время карантина
Я просто тренер: Карло Анчелотти позвонил фанату Эвертона во время карантина
Акцент на удаленку и курьеров: как карантин повлиял на рынок труда
Акцент на удаленку и курьеров: как карантин повлиял на рынок труда
Uber Eats сделал бесплатную доставку до 31 марта
Uber Eats сделал бесплатную доставку до 31 марта

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка