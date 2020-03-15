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Факты / Видео / Украина

Как Борисполь готовится к прекращению авиасообщения из-за коронавируса

В ночь с 16 на 17 марта Украина закрывает границы из-за мировой пандемии коронавируса.

Прекращается железнодорожное и автобусное сообщение. Отменяют все регулярные авиарейсы. Пока до 3 апреля, далее — по ситуации.

Завтра в Украине запрещен въезд иностранцам.

Сегодня, 15 марта, никакого ажиотажа нет, все, как в обычный день. На вылет и прилет — все происходит в обычном режиме. Правда, за последние полчаса 7 отмененных рейсов на прилет и 8 — на вылет. Внутренние рейсы работают по графику.

На входе — обычные меры безопасности, температурного скрининга не проводят.

Работники одеты в защитные маски. Часто убирают на территории и звучат постоянные объявления о правилах безопасности.

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