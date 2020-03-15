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Факти / Відео / Україна

Як Бориспіль готується до припинення авіасполучення через коронавірус

В ніч з 16 на 17 березня Україна закриває кордони через світову пандемію коронавірусу.

Припиняється залізничне та автобусне сполучення. Скасовують всі регулярні авіарейси. Поки до 3 квітня, далі – за ситуацією.

Від завтра в Україну заборонено в’їзд іноземцям.

Сьогодні, 15 березня, ніякого ажіотажу немає, все, як в звичайний день. На виліт і приліт  – все відбувається у звичайному режимі. Щоправда, за останні півгодини 7 відмінених рейсів на приліт і 8 – на відліт. Внутрішні рейси працюють за графіком.

На вході – звичайні заходи безпеки, температурного скринінгу не проводять.

Працівники одягнені у захисні маски. Часто прибирають на території і звучать постійні оголошення про правила безпеки.

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