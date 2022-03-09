Как гражданские стали заложниками войны на Киевщине

Из Ирпеня накануне были эвакуированы 3 тыс. гражданских. В то же время тысячи продолжают оставаться в городах, где россияне пока удерживают власть.

В разбомбленной Бородянке на блокпостах, по свидетельству очевидцев, стоят кадыровцы. Нередки случаи расстрелов тех, кто приехал спасать родных.

Киевщина пока собирает всю информацию о гражданских, ставших заложниками этой войны на горячую телефонную линию и ждут, когда все-таки агрессоры предоставят “зеленый коридор”.

В Буче, Ворзеле, Гостомеле, Бородянке, Макаре и еще многих захваченных решистами селах и городках недалеко от Киева, люди в ловушке. Многие под завалами или прячутся среди руин и в подвалах.

Сейчас в Макарове, Ирпени, Гостомели, Бородянке продолжаются ожесточенные бои — захватчики хотят взять в кольцо столицу и угрожают местным властям, чтобы сдались и не дают гуманитарных коридоров.

— Мы делаем все, чтобы как можно быстрее добраться до каждого, кто нуждается в помощи. Мы каждый день, каждый час, ежеминутно требуем режима тишины. Мы оперативно отправим помощь и эвакуируем наших людей. У нас все для этого готово, – говорит глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба.

На данный момент украинцы, нуждающиеся в помощи, могут звонить на горячий номер: (044)-363-07-34. Здесь запишут контакты и адрес, чтобы оперативно провести эвакуацию, как только это будет возможно. Потому что пока армия агрессора не сдержала ни одного своего обещания.

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