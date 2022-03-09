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Факти / Відео / Україна

Як цивільні стали заручниками війни на Київщині

Олександр Візгін Спеціальний кореспондент програми Факти тижня Анна Боль Журналістка Факти ICTV

Із Ірпеня напередодні евакуювали 3 тис. цивільних. Водночас, тисячі продовжують лишатися у містах, де росіяни поки утримують владу.

У розбомбленій Бородянці на блокпостах, за свідченнями очевидців, стоять кадирівці. Непоодинокі випадки рострілів тих, хто приїхав рятувати рідних.

Київщина поки збирає усю інфорацію про цивільних, які стали заручниками цієї війни на гарячу телефонну лінію і чекають, коли все-таки агресори нададуть “зелений коридор”.

У Бучі, Ворзелі, Гостомелі, Бородянці, Макарові і ще багатьох захоплених рашистами селах і містечках неподалік Києва, люди у пастці. Багато під завалами або ховаються серед руїн та у підвалах.

Нині у Макарові. Ірпені, Гостомелі, Бородянці тривають запеклі бої – загарбники хочуть взяти у кільце столицю та погрожують місцевій владі, аби та здалася і не дають гуманітарних коридорів.

– Ми робимо усе, щоб якнайшвидше дістатися до кожного, кому потрібна допомога. Ми щодня, щогодини, щохвилини вимагаємо режиму тиші. Ми оперативно та одразу відправимо допомогу та евакуюємо наших людей. У нас все для цього готове, – каже голова Київської обласної адміністрації Олексій Кулеба.

На даний момент, українці, які потребують допомоги, можуть телефонувати на гарячий номер: (044)-363-07-34. Тут запишуть контакти та адресу, щоб оперативно провести евакуацію, щойно це буде можливо. Бо поки армія агресора не дотрималась жодної своєї обіцянки.

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