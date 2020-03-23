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Факты / Видео / Украина / Общество

Как дезинфицируют такси в Черкассах и Коломые

Общественный транспорт остановили, но многим людям надо на работу. Как нельзя кстати теперь такси.

Если маршрутки и троллейбусы во многих городах начали дезинфицировать почти сразу после объявления карантина, до такси очередь дошла только сейчас.

В Черкассах дезинфицируют таксистов вечером ежедневно. Делает это частный предприниматель за свой счет. Для таксистов эта процедура бесплатная и длится считанные минуты.

В Коломые таксисты несколько дней возят бесплатно медиков районной больницы. Многие из них живут в селах. За один день служба осуществляет более 40 благотворительных поездок. После каждого пассажира салон авто дезинфицируют. Из-за больших расходов и отсутствия нужных средств в аптеках мужчины антисептик изготовили самостоятельно.

Подробности в сюжете Ирины Цымбал и Ирины Тимчишин.

К слову, Факты ICTV рассказывали о ситуации с перевозками в Киеве.

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