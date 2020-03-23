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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Як дезинфікують таксі у Черкасах та Коломиї

Громадський транспорт зупинили, але багатьом людям треба на роботу. В нагоді стають таксі.

Якщо маршрутки і тролейбуси в багатьох містах почали дезінфікувати майже одразу після оголошення карантину, до таксі черга дійшла тільки зараз.

У Черкасах дезинфікують таксистів увечері щодня. Робить це приватний підприємець за власний кошт. Для таксистів ця процедура безкоштовна і триває лічені хвилини.

У Коломиї таксисти кілька днів возять безкоштовно медиків районної лікарні. Чимало з них живе в селах. За один день служба здійснює понад 40 добродійних поїздок. Після кожного пасажира салон авто дезінфікують. Через великі витрати та відсутність потрібних засобів в аптеках чоловіки антисептик виготовили власноруч.

Подробиці у сюжеті Ірини Цимбал та Ірини Тимчишин.

До слова, Факти ICTV розповідали про ситуацію з перевезеннями у Києві.

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