Как экономить на коммуналке до 40%: опыт столичной многоэтажки

Счета за коммунальные услуги можно уменьшить почти вдвое. Жители киевской многоэтажки утеплили дом минватой, сделали энергосберегающее освещение, заменили окна и двери, а на традиционную систему отопления установили вентили и средства учета.

Сейчас монтируют солнечные панели и ветряки, чтобы впоследствии совсем не зависеть от монополистов.

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Тепломодернизация дома будет стоить 14 млн. грн. Финансируется из столичной программы 70 на 30. 70% стоимости идет из бюджета города, а остальные – платят жители через кредит государственного банка, однако ежемесячная плата для них недорогая.

Жители квартир платят примерно на 40% меньше, чем другие жители Киева. В семье из этого дома оплата тепла составляет менее 400 грн. в месяц.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что делать с завышенными цифрами в платежках за коммуналку.

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