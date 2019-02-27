Как голосовать не по месту регистрации – пошаговая инструкция

Факты ICTV снова решили напомнить и пройти пошаговую инструкцию голосования не по месту регистрации. Это не сложно и не займет много времени, если не откладывать до последних дней.

Если вы хотите голосовать не по месту регистрации, вам понадобится паспорт, заявление, его можно распечатать с сайта или получить образец уже на месте, где нужно указать желаемый участок или адрес голосования. К заявлению добавить любой подтверждающий документ – справку с места работы, с места лечения, документ на аренду жилья, билеты на самолет или поезд.

Уже на месте сама процедура занимает минут 10-15.

Поскольку второй тур выборов почти на 100% будет, следует помнить, что такую ​​же процедуру надо будет сделать еще раз.

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Если регистрации у вас нет вообще, можно закрепиться за центром учета бездомных. Или написать заявление, чтобы вас внесли в списки. В случае отказа – обращайтесь в суд. Ибо отсутствие прописки не лишает человека права голоса.

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