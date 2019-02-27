Як голосувати не за місцем реєстрації – покрокова інструкція

Факти ICTV знову вирішили нагадати і пройти покрокову інструкцію голосування не за місцем реєстрації. Це не складно, і не забере багато часу, якщо не відкладати до останніх днів.

Якщо ви бажаєте голосувати не за місцем реєстрації, вам знадобиться паспорт, заява, її можна роздрукувати з сайту або ж отримати зразок уже на місці, де вказати бажану дільницю чи адресу голосування. До заяви додати будь-який підтверджувальний документ – довідку з місця роботи, з місця лікування, документ на оренду житла, квитки на літак чи потяг.

Уже на місці сама процедура займає хвилин 10-15.

Оскільки другий тур перегонів майже на 100% буде, слід пам’ятати, що таку саму процедуру треба буде зробити ще раз.

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Якщо реєстрації у вас немає взагалі, можна закріпитися за центром обліку безпритульних. Або написати заяву, щоб вас таки внесли до списків. У разі відмови – звертайтеся до суду. Бо відсутність прописки не позбавляє людину права голосу.

До слова, як переселенці можуть проголосувати на виборах президента України 2019.

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