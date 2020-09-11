Как хотят восстанавливать Одессу кандидаты в мэры черноморской жемчужины

Одесса, город, где море сливается с небом. Здесь в воздухе пахнет свежей рыбой, пахлавой и счастьем. Исторически случилось так, что за кресло мэра черноморской жемчужины битва жестокая и драматичная.

Главный кандидат — действующий городской голова Геннадий Труханов. За 6 лет своего правления он сделал для города немало хорошего. Впрочем, запомнился Труханов больше всего коррупционным скандалом. Мэра Одессы подозревают в хищении городского бюджета.

Главный конкурент Труханова одесский комик Олег Филимонов. Его наибольшая популярность пришлась на 90-е, он выступал в команде Джентльмен-шоу. Кандидатуру комика на пост мэра выдвинул сам президент.

Филимонов признается, в политику идет впервые и не знает всех тонкостей этой работы. Впрочем, он коренной одессит, и ему больно, что за последнее время на побережье как свечи хаотично выросли высотки. А исторический центр города разрушается на глазах.

Конечно же, я все не могу знать. Я не знаю, как пролегают коммуникации, или не знаю, как строить дом. Но у меня в команде есть люди, которые знаю, как прокладывать коммуникации, и точно знают, как построить нормально дом, — Олег Филимонов.

Молодой и амбициозный Петр Обухов выдвигается от Европейской солидарности. В свои 36 он айтишник по специальности и урбанист в душе, сумел создать первое в Одессе и популярное мобильное приложение службы такси. Разработал несколько проектов по благоустройству. Если станет мэром, обещает осовременить Одессу, чтобы в ней стало комфортно жить.

В третий раз сесть в кресло мэра стремится и Эдуард Гурвиц. Говорит — он как нельзя лучше знает, как надо управлять городом. А поскольку Одесса в последние годы, вроде бы, вернулась в лихие 90-е, то начнет борьбу с криминалитетом.

Местные выборы 2020 во Львове

В тройке лидеров симпатий львовян на местных выборах действующий мэр Андрей Садовой. Он, кстати, руководит городом Льва уже 14 лет, специалисты дают ему железные 30% голосов, его оппоненты представитель Свободы Руслан Кошулинский и представитель Евросолидарности Олег Синютка.

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