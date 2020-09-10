Карта львовянина, дороги и садики. Что хотят изменить кадидаты в мэры Львова

В тройке лидеров симпатий львовян на местных выборах действующий мэр Андрей Садовой. Он, кстати, руководит городом Льва уже 14 лет, специалисты дают ему железные 30% голосов, его оппоненты представитель Свободы Руслан Кошулинский и представитель Евросолидарности Олег Синютка.

Для большинства украинцев Львов — город кофе, вкусной кухни, различных фестивалей и неповторимой архитектуры. Для иностранцев один из топовых туристических направлений.

Действующий мэр четко улавливает настроение горожан: плохие дороги, плохие транспортные развязки, низкий уровень медицины и то, что больше всего беспокоит — мусорная проблема, вывоз и утилизация мусора. Именно в этих направлениях убеждает Садовой и будет продолжать свою деятельность.

Среди достижений мэра, по мнению политологов, является развитие туристической и ресторанной отраслей, обновление парков и скверов, уличного освещения и создания прогрессивного ІТ-сообщества.

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Однако во втором туре у Садового конкуренты достаточно сильны. Для свободовца Руслана Кошулинского это вторая битва за Львов. В прошлый раз он был вторым. Его плюсы — должность вице-спикера парламента, отсутствие коррупционного шлейфа и четкая патриотическая позиция.

С начала войны на Донбассе Кошулинский сознательно пошел на передовую. В кресле мэра Львова он, прежде всего, обещает сделать карту львовянина со всеми льготами и бонусами, таки свести мусороперерабатывающий завод, отремонтировать очистные сооружения, навести порядок с транспортом.

Олег Синютка больше года работает в Верховной Раде.

С конца 2014 года возглавлял Львовскую область, а с 2007-го был первым заместителем Садового и занимался непосредственно хозяйственностью города. Сейчас он представитель популярной во Львове политической силы Европейская солидарность.

Для Львова у Синютки свой план. Он обещает строительство детских садов и школ, новые дороги и общественный транспорт, а еще увеличение рабочих мест.

Измены и победы, достижения и уголовные производства — с таким багажом в предвыборную кампанию 2020 вступают кандидаты на должность городского головы Днепра. Улицы города уже пестрят рекламой с лицами претендентов и символикой политических партий.