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Як хочуть відновлювати Одесу кандидати у мери чорноморської перлини

Одеса, місто, де море зливається з небом. Тут у повітрі пахне свіжою рибою, пахлавою та щастям. Історично сталося так, що за крісло мера чорноморської перлини битва запекла і драматична.

Головний кандидат – чинний міський голова Геннадій Труханов. За 6 років свого правління він зробив для міста чимало хорошого. Втім, запам’ятався Труханов найбільше корупційним скандалом. Мера Одеси підозрюють у розкраданні міського бюджету.

Головний конкурент Труханова одеський комік Олег Філімонов. Його найбільша популярність припала на 90-ті, він виступав у команді Джентльмен-шоу.  Кандидатуру коміка на пост мера висунув сам президент.

Філімонов зізнається, у політику йде вперше і не знає усіх тонкощів цієї роботи. Втім, він корінний одесит, і йому болить, що за останній час на узбережжі як свічки хаотично повиростали висотки. А історичний центр міста руйнується на очах.

Звичайно ж, я все не можу знати. Я не знаю, як пролягають комунікації, або не знаю, як будувати дім. Але у мене в команді є люди, які знають, як прокладати комунікації, точно знають, як побудувати нормально будинок, – Олег Філімонов.

Молодий та амбітний Петро Обухов висувається від Європейської солідарності. У свої 36 він, айтішнік за фахом та урбаніст у душі, зумів створити перший в Одесі та найпопулярніший мобільний додаток служби таксі. Розробив кілька проектів з благоустрою. Якщо стане мером, обіцяє осучаснити Одесу, щоб в ній стало комфортно жити.

Втретє сісти у крісло мера прагне і Едуард Гурвіц. Каже – він чи не найкраще знає, як треба управляти містом. А оскільки Одеса за останні роки наче повернулася у лихі 90-ті, то почне боротьбу з криміналітетом.

Місцеві вибори 2020 у Львові

У трійці лідерів симпатій львів’ян на місцевих виборах чинний міський голова Андрій Садовий. Він, до речі, керує містом Лева вже 14 років, фахівці дають йому залізні 30% прихильності, його опоненти представник Свободи Руслан Кошулинський і представник Євросолідарності  Олег Синютка.

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