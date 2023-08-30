Как комар вокруг слона! В Ужгороде смастерили багги-истребитель танков
26-летний конструктор Максим Ладыженский смастерил в Ужгороде для военных самодельный вездеход. Перед отправкой на фронт для баги устроили тест-драйв, опробовали на поле и в воде. Автомобиль надежен, маневрен и быстр.
Его легко ремонтировать, ведь у него есть грузовая платформа. Баги одолевает все перепады рельефа и проедет там, где привычный внедорожник не справится
Максим признается, при разработке чудо-автомобиля учитывал только пожелания военных:
У ребят был запрос на автомобили, которые будут быстрее двигаться по полям, чтобы можно было быстро приехать и сделать работу.
Баги – четырехместный, со специфическими колесами. Ездит на бензине и имеет два багажных отделения. По словам мастера, там можно не только перевозить боеприпасы, но и эвакуировать раненых бойцов.
Незаметный вездеход будет использоваться для диверсионной работы и уничтожения танков. Этот автомобиль с дня на день поедет на передовую, к бойцам легендарной закарпатской 128 горно-штурмовой бригады.