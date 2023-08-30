Як комар навколо слона! В Ужгороді змайстрували багі-винищувач танків

26-річний конструктор Максим Ладиженський змайстрував в Ужгороді для військових саморобний всюдихід. Перед відправкою на фронт для багі влаштували тест-драйв, випробували на полі й у воді. Автомобіль надійний, маневровий і швидкий.

Його легко ремонтувати, адже він має вантажну платформу. Багі долає всі перепади рельєфу і проїде там, де звичний позашляховик не впорається.

Максим зізнається, під час розробки диво-автомобіля зважав лише на побажання військових:

У хлопців був запит на автомобілі, які будуть швидше рухатися по полях, щоб можна було швидко приїхати та зробити роботу.

Багі – чотиримісний, зі специфічними колесами. Їздить на бензині й має два багажні відділення. За словами майстра, там можна не лише перевозити боєприпаси, а й евакуйовувати поранених бійців.

Непомітний всюдихід будуть використовувати для диверсійної роботи та знищення танків. Цей автомобіль із дня на день поїде на передову, до бійців легендарної закарпатської 128 гірсько-штурмової бригади.

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