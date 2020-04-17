Як компанія Інтерпайп допомагає ветеранам праці під час карантину

Соціальна відповідальність бізнесу – у час пандемії компанія Інтерпайп активно допомагає тим, хто найбільше зараз цього потребує – мова про літніх людей, котрі знаходяться у зоні ризику і не мають можливості взагалі виходити на вулицю.

У компанії на добровільній основі створили спеціальні волонтерські бригади і тепер активно возять допомогу – щоденно сотні продуктових наборів.

Чергові 930 продуктових пакунків компанія Інтерпайп доставить ветеранам праці. Подробиці – у сюжеті Христини Венгеляускайте.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Інтерпайп та EastOne виділили $2 млн для закупівлі тестів на коронавірус.

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