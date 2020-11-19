Как компания Moneyveo помогает спасать жизни и поднимать настроение людям

Ничто так не поддерживает человека, как радостные события и хорошие подарки ожидаемые или неожиданные. Все это становится еще более важным в сложные времена. Ведь в наше время пандемии людям нужна, поддержка.

Ее, в частности, предоставляет Финтех-компания Moneyveo, которая не только реализует масштабные социальные проекты, а еще по случаю своего дня рождения решила порадовать мероприятиями, с приятными штучками, направленными на улучшение эмоционального состояния украинцев.

В рамках культурно-социальной ответственности компания помогает в решении актуальных социальных проблем нашего общества. Так, компания приняла участие в помощи медицинским учреждениям в борьбе с коронавирусом. Помогает украинским больницам.

В этом году компания предоставила им три аппарата ИВЛ и другое медицинское оборудование на сумму около 3 млн грн. Ведь бороться за радость жизни надо вместе и во всех направлениях.

В Харькове создали дешевый и простой аппарат ИВЛ

Харьковские ученые создали аппарат ИВЛ, которым могут спасти тысячи больных коронавирусом. Устройство смогут использовать как медики экстренной помощи, так и семейные врачи.

Разработали чудо-аппарат в Харьковском национальном университете городского хозяйства. Это баллон с кислородом, трубки, маска и генератор, который смешивает воздух с кислородом.

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