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В Харькове создали дешевый и простой аппарат ИВЛ — когда он появится в больницах

Харьковские ученые создали аппарат ИВЛ, которым могут спасти тысячи больных коронавирусом. Устройство смогут использовать как медики экстренной помощи, так и семейные врачи.

Разработали чудо-аппарат в Харьковском национальном университете городского хозяйства. Это баллон с кислородом, трубки, маска и генератор, который смешивает воздух с кислородом.

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— Простой пример — швейцарские часы, имеющие базовый механизм на 136 деталей. В этой маленькой коробочке больше ста деталей и они такие же по сложности, — пояснил директор учебно-научного института Игорь Белецкий.

Чтобы питать легкие кислородом — не нужно вводить человека в состояние искусственной комы.

Цена такого ИВЛа — около 50 тыс. грн, а его эффективность такая же, как и тех, что стоят полмиллиона, говорят харьковские ученые.

Устройство спроектировано инженерами университетского колледжа Лондона и такие аппараты уже несколько месяцев используют в более сотни больниц Великобритании.

Белецкий объясняет, что британцы сами предложили лицензию на изготовление аппаратов. Сейчас украинский аналог уже прошел испытания и ждет сертификацию.

Украинская вакцина против Covid-19

Разработчики украинской вакцины против коронавируса планируют испытания на людях через три месяца.

Доклинические испытания на животных прошли успешно. После обсуждения с правительством перехода к клинической фазы, документация о разработке вакцины будет передана в ВОЗ.

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