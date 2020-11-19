Як компанія Moneyveo допомагає рятувати життя та піднімати настрій людям

Ніщо так не підтримує людину, як радісні події і гарні подарунки сподівані чи несподівані. Усе це стає ще важливішим у складні часи. Адже у час пандемії людям потрібна, підтримка.

Її, зокрема, надає Фінтех-компанія Moneyveo, яка не тільки реалізує масштабні соціальні проекти, а ще з нагоди свого дня народження вирішила порадувати заходами, із приємними цікавинками, спрямованими на покращення емоційного стану українців.

В рамках культурно-соціальної відповідальності компанія допомагає у вирішенні актуальних соціальних проблем нашого суспільства. Так, компанія прийняла участь у допомозі медичним закладам в боротьбі з коронавірусом. Допомагає українським лікарням.

Цього року компанія надала їм три апарати ШВЛ та інше медичне обладнання на суму близько 3 млн грн. Адже боротися за радість життя треба разом і на всіх напрямках.

У Харкові створили дешевий і простий апарат ШВЛ

Харківські вчені створили аппарат ШВЛ, яким можуть врятувати тисячі хворих на коронавірус. Пристрій зможуть як медики екстреної допомоги, так і сімейні лікарі.

Розробили чудо-апарат у Харківському національному університеті міського господарства. Це балон із киснем, трубки, маска та генератор, який змішує повітря з киснем.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.