Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

Як компанія Moneyveo допомагає рятувати життя та піднімати настрій людям

Ніщо так не підтримує людину, як радісні події і гарні подарунки сподівані чи несподівані. Усе це стає ще важливішим у складні часи. Адже у час пандемії людям потрібна, підтримка.

Її, зокрема, надає Фінтех-компанія Moneyveo, яка не тільки реалізує масштабні соціальні проекти, а ще з нагоди свого дня народження вирішила порадувати заходами, із приємними цікавинками, спрямованими на покращення  емоційного стану українців.

В рамках культурно-соціальної відповідальності компанія допомагає у вирішенні актуальних соціальних проблем нашого суспільства. Так, компанія прийняла участь у допомозі медичним закладам в боротьбі з коронавірусом. Допомагає українським лікарням.

Цього року компанія надала їм три апарати ШВЛ та інше медичне обладнання на суму близько 3 млн грн. Адже боротися за радість життя треба разом і на всіх напрямках.

У Харкові створили дешевий і простий апарат ШВЛ

Харківські вчені створили аппарат ШВЛ, яким можуть врятувати тисячі хворих на коронавірус. Пристрій зможуть як медики екстреної допомоги, так і сімейні лікарі.

Розробили чудо-апарат у Харківському національному університеті міського господарства. Це балон із киснем, трубки, маска та генератор, який змішує повітря з киснем.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вигідний кредит: де найкраще брати та як економити на відсотках
Вигідний кредит: де найкраще брати та як економити на відсотках
Де взяти гроші на ремонт квартири – 4 простих кроки
Де взяти гроші на ремонт квартири – 4 простих кроки
Чи вмієте ви економити: 7 порад, як дожити до зарплати
Чи вмієте ви економити: 7 порад, як дожити до зарплати
Кредити онлайн: міфи про позики, в які час перестати вірити
Кредити онлайн: міфи про позики, в які час перестати вірити
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка