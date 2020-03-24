Как люди на Луганщине придерживаются карантина и защищены ли военные
Одна из областей Украины, где еще не зафиксировано случаев коронавирусной инфекции — Луганская.
Жители Луганщины, как и все украинцы ощущают на себе последствия карантина. То, что больше всего бросается в глаза — подорожание продуктов.
Местные медики говорят, и маски и антисептики есть. Но в районной больнице. Их нужно только поехать и забрать. А на маленькую амбулаторию есть только один служебный автомобиль. Поэтому когда люди не могут сами доехать до врача, приходится ездить к ним.
Помогают медикам украинские военные. Еще с прошлого года организовали гуманитарную инициативу Помощь Восток. Сегодня в Тошковскую амбулаторию и к психоневрологическому диспансеру, расположенному в нескольких километрах, доставили гуманитарную помощь более чем 200 тыс. грн.
Также при содействии благотворителей сегодня начался забор анализов у наших военных на передовой. Далее собранные материалы в специальных холодильниках доставят в лабораторию, и исследуют, нет ли носителей коронавируса среди тех, кто защищает наши территории.
Факты ICTV ранее писали о том, какой путь проходят инфицированные на Covid-19.