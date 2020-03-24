Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Как люди на Луганщине придерживаются карантина и защищены ли военные

Одна из областей Украины, где еще не зафиксировано случаев коронавирусной инфекции — Луганская.

Жители Луганщины, как и все украинцы ощущают на себе последствия карантина. То, что больше всего бросается в глаза — подорожание продуктов.

Местные медики говорят, и маски и антисептики есть. Но в районной больнице. Их нужно только поехать и забрать. А на маленькую амбулаторию есть только один служебный автомобиль. Поэтому когда люди не могут сами доехать до врача, приходится ездить к ним.

Помогают медикам украинские военные. Еще с прошлого года организовали гуманитарную инициативу Помощь Восток. Сегодня в Тошковскую амбулаторию и к психоневрологическому диспансеру, расположенному в нескольких километрах, доставили гуманитарную помощь более чем 200 тыс. грн.

Также при содействии благотворителей сегодня начался забор анализов у ​​наших военных на передовой. Далее собранные материалы в специальных холодильниках доставят в лабораторию, и исследуют, нет ли носителей коронавируса среди тех, кто защищает наши территории.

Факты ICTV ранее писали о том, какой путь проходят инфицированные на Covid-19.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Коронавирус в США: где эпицентр пандемии и планы Трампа
Коронавирус в США: где эпицентр пандемии и планы Трампа
ПЦУ разрешила проводить богослужения без присутствия верующих
ПЦУ разрешила проводить богослужения без присутствия верующих
В Украине изготовили первые 600 тест-систем на Covid-19
В Украине изготовили первые 600 тест-систем на Covid-19
На Прикарпатье умерла женщина с подозрением на коронавирус
На Прикарпатье умерла женщина с подозрением на коронавирус
В Ивано-Франковске коронавирусом заболели две медсестры
В Ивано-Франковске коронавирусом заболели две медсестры
В Ирпене подозревают коронавирус у беременной — она в больнице
В Ирпене подозревают коронавирус у беременной — она в больнице
Комендантский час в Киеве мог бы предотвратить мародерство — Нацполиция
Комендантский час в Киеве мог бы предотвратить мародерство — Нацполиция
В чрезвычайном положении нет необходимости. Это крайняя мера – Аваков
В чрезвычайном положении нет необходимости. Это крайняя мера – Аваков

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка