Как люди на Луганщине придерживаются карантина и защищены ли военные

Одна из областей Украины, где еще не зафиксировано случаев коронавирусной инфекции — Луганская.

Жители Луганщины, как и все украинцы ощущают на себе последствия карантина. То, что больше всего бросается в глаза — подорожание продуктов.

Местные медики говорят, и маски и антисептики есть. Но в районной больнице. Их нужно только поехать и забрать. А на маленькую амбулаторию есть только один служебный автомобиль. Поэтому когда люди не могут сами доехать до врача, приходится ездить к ним.

Помогают медикам украинские военные. Еще с прошлого года организовали гуманитарную инициативу Помощь Восток. Сегодня в Тошковскую амбулаторию и к психоневрологическому диспансеру, расположенному в нескольких километрах, доставили гуманитарную помощь более чем 200 тыс. грн.

Также при содействии благотворителей сегодня начался забор анализов у ​​наших военных на передовой. Далее собранные материалы в специальных холодильниках доставят в лабораторию, и исследуют, нет ли носителей коронавируса среди тех, кто защищает наши территории.

Факты ICTV ранее писали о том, какой путь проходят инфицированные на Covid-19.

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