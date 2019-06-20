Как меньше платить за коммуналку и не получить пеню

5 тыс. юристов, работающих в Министерстве юстиции и в системе бесплатной юридической помощи, смогут консультировать, готовить документы и защищать права граждан в судах. Министерство юстиции Украины запускает большой просветительский проект Я имею право на честную платежку. О его особенностях в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказал министр юстиции Павел Петренко.

– Только мы своей активной позицией, как потребители, сможем защитить свои права. Со следующей недели, после принятия решения правительством по приведению всех тарифов на тепло до справедливой цены, по всей стране мы запускаем нашу инициативу, – отметил Павел Петренко.

Как это будет работать? Человек должен будет проверить на сайте местного совета стоимость тепла и направить соответствующее требование к поставщику. Теплокоммунэнерго должно прислать письменный расчет, где будет уже новая и честная цена за тепло. Если этот расчёт не присылается, то нужно прийти в любой центр юридической помощи, их можно найти, позвонив на многоканальный телефон 0 800 213 103. В центре проконсультируют, выделят юриста и он будет защищать украинца для того, чтобы каждый гражданин получил честную платежку.

– Это наша стратегия, это позиция Владимира Гройсмана, мы планомерно движемся к этому. Мы не занимаемся популизмом, не обещаем какой-то бесплатный газ, мы не занимаемся продажей национальных интересов в России. Мы хотим, чтобы украинцы честно платили за то, что они потребляют, а не воздуха, как это происходило в последние 25 лет, – сказал Павел Петренко.

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Также, Павел Петренко отметил: то, что люди вынуждены переплачивать в разных регионах Украины – это нарушение закона и самодеятельность местных поставщиков, контролируемых органами местного самоуправления, которые не выполняют закон и обманывают всю страну.

– Я считаю, что сейчас, когда мы обяжем всех привести цены на тепло и теплую воду до экономически обоснованных, мы, конечно, в рамках нашей кампании, будем ставить вопрос о проверке обоснованности тех оплат, какие местные князьки поустанавливали украинцам. Те, кто занимался манипуляциями и бесхозяйственностью должны понести ответственность.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как вырастут коммунальные тарифы до 2022.

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