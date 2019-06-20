Як менше платити за комуналку і не отримати пеню

Міністерство юстиції запускає великий просвітницький проект Я маю право на чесну платіжку. Про його особливості в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів міністр юстиції Павло Петренко.

– Тільки ми своєю активною позицією, як споживачі, зможемо захистити свої права. З наступного тижня, після прийняття рішення урядом щодо приведення всіх тарифів на тепло до справедливої ціни, по всій країні ми запускаємо нашу ініціативу. 5 тис. юристів, які працюють в міністерстві юстиції і в нашій системі безоплатної правової допомоги, зможуть консультувати, готувати документи і захищати права громадян в судах, – зазначив Павло Петренко.

Як це буде працювати? Людина повинна буде перевірити на сайті місцевої ради вартість тепла і направити відповідну вимогу до свого постачальника. Теплокомуненерго має прислати письмовий розрахунок, де буде вже нова і чесна ціна за тепло. Якщо цей розрахунок не присилається, то потрібно прийти до будь-якого центру безоплатної правової допомоги, їх можна знайти, зателефонувавши на багатоканальний телефон 0 800 213 103. У центрі нададуть консультацію, виділять юриста і він буде захищати українця для того, щоб кожен громадянин отримав чесну платіжку.

– Це наша стратегія, це позиція Володимира Гройсмана, ми планомірно рухаємося до цього. Ми не займаємося популізмом, не обіцяємо якийсь безкоштовний газ, ми не займаємося продажем національних інтересів у Росію. Ми хочемо, щоб українці чесно платили за те, що вони споживають, а не за повітря, як це відбувалося за останні 25 років, – сказав Павло Петренко.

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Також, Павло Петренко зазначив: те, що люди змушені переплачувати в різних регіонах України – це порушення закону і самодіяльність місцевих постачальників, які контролюються органами місцевого самоврядування, які не виконують закон і дурять усю країну.

– Я вважаю, що зараз, коли ми зобов’яжемо всіх привести ціни на тепло і теплу воду до економічно обґрунтованих, ми, звичайно, в рамках нашої кампанії, будемо ставити питання щодо перевірки обґрунтованості тих оплат, які місцеві князьки повстановлювали українцям. Ті, хто займався маніпуляціями і безгосподарністю повинні понести відповідальність.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як зростуть комунальні тарифи до 2022.

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