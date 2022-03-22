Как министр обороны РФ Шойгу развалил российскую армию

Обычный фашизм – чуть ли не каждый день Россия подбрасывает параллели с нацистской Германией. А сам Путин действует как по методичке Гитлера во всем.

Как и Адольф Алоизович, Владимир Владимирович увлекается оккультизмом и мистицизмом, используя даже шаманов, с которыми его познакомил министр обороны России Сергей Шойгу.

Также любитель пускать пыль в глаза. Как Шойгу стал главным шаманом для Путина? Какие ритуалы они проводят? И как под шумок шаманизма министр списывал миллиарды из военного бюджета на себя?

В прессе эти турпоходы иронически называли таежный роман. Путин с министром обороны РФ Шойгу таинствовали на несколько дней в зарослях. Затем россиянам показывали нарезку видео о том, как отдыхают кремлевские паны. Однако показывали не все, потому что Шойгу водил Путина в лес не за грибами и ягодами.

– У него есть доступ к шаманам. И Путину эта тема нравится. У самого Путина, в его ближайшем окружении, есть увлечение этим мистицизмом и оккультизмом. Оно в последние годы непрерывно росло, – отметил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Шойгу – выходец из республики Тува, где до сих пор распространен шаманизм. То есть, вера в сверхъестественные способности служителей этого культа. Именно министр обороны России и подсадил Путина на шаманские обряды.

– Они на реке Хамчик, это в Сибири, построили храм отдельно для Путина для того, чтобы там приносить жертвы. И известно также, что Путину несколько раз совершали пожертвования. Шаманские пожертвования. Убивали медведя, когда он готовился к нападению на Украину, – рассказал историк Павел Гай-Нижник.

Жертвы нужны для побед, исцеления или продления жизни. Все, что так интересует Путина.

– Все, как в гитлеровской Германии. Они делают проекты по продлению жизни, по поиску вечной молодости и обретению бессмертия. На это там реально деньги вкладывает российский олигархат по просьбе администрации президента РФ, – отметил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Главный храм Минобороны под Москвой – это еще одно детище Шойгу. Кажется, при чем шаманизм? Но в православном храме с подачи министра появилось много совершенно неправославных символов. Например, ступени постройки сделаны из переплавленных траков нацистских танков.

— Старый комплекс мистицизма и шаманизма, в частности, древнегерманского и славянского. Становясь на могиле, на остатках врага, ты отнимаешь его силу, – рассказал историк Павел Гай-Нижник.

Получая миллиарды на армию, министр РФ Шойгу не жалел эти деньги на свой личный пиар. Что делать, если военачальник с тебя так? Придумать легенду. Так появилась сказка о Шойгу, являющемся реинкарнацией одного из полководцев Чингисхана.

– Это как самостраховка от Путина. Я у тебя — часть Орды Золотой, я верный служащий и великий полководец. Без меня все пропадет, – отметил историк Павел Гай-Нижник.

Увлечение мистицизмом и оккультизмом – еще одно сходство между Кремлем и Третьим Рейхом. Гитлер и компания тоже верили в темные силы, проводили тайные ритуалы и тщетно искали рецепт вечной молодости. Хотя один обряд Гитлеру удался — 30 апреля 1945 года в бункере. Можете повторить?

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