Як міністр оборони РФ Шойгу розвалив російську армію

Звичайний фашизм – ледве не щодня Росія підкидає паралелі з нацистською Німеччиною. А сам Путін діє ніби за методичкою Гітлера в усьому.

Як і Адольф Алоїзович, Володимир Володимирович захоплюється окультизмом та містицизмом, використовуючи навіть шаманів, з якими його познайомив міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

Також любитель пускати пилюку в очі. Як Шойгу став головним шаманом для Путіна? Які ритуали вони проводять? І як під шумок шаманізму міністр списував мільярди з військового бюджету на себе?

У пресі ці турпоходи іронічно називали тайговий роман. Путін з міністром оборони РФ Шойгу втаємничувалися на декілька днів у хащах. Потім росіянам показували нарізку відео про те, як відпочивають кремлівські пани. Проте показували не все, тому що Шойгу водив Путіна в ліс не по гриби та ягоди.

– У нього є доступ до шаманів. І Путіну ця тема подобається. У самого Путіна, в його найближчому оточенні, є захоплення цим містицизмом та окультизмом. Воно в останні роки безперервно зростало, – зазначив ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

Шойгу – вихідець з республіки Тува, де досі поширений шаманізм. Тобто, віра у надприродні здібності служителів цього культу. Саме міністр оборони Росії й підсадив Путіна на шаманські обряди.

– Вони на річці Хамчик, це у Сибірі, побудували храм окремо для Путіна для того, щоб там приносити жертви. І відомо також, що Путіну декілька разів робили пожертви. Шаманські пожертви. Вбивали ведмедя, коли він готувався до нападу на Україну, – розповів історик Павло Гай-Нижник.

Жертви потрібні для перемог, зцілення чи продовження життя. Все, що так цікавить Путіна.

– Все, як у гітлерівській Німеччині. Вони роблять проекти з продовження життя, з пошуку вічної молодості та набуття безсмертя. На це там реально гроші вкладає російський олігархат на прохання адміністрації президента РФ, – зазначив ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

Головний храм Міноборони під Москвою це ще одне дітище Шойгу. Здається, до чого шаманізм? Але в православному храмі з подачі міністра з’явилося багато геть не православних символів. Наприклад, щаблі будівлі зроблені з переплавлених траків нацистських танків.

– Старий комплекс містицизму і шаманізму, зокрема давньогерманського та слов’янського. Стаючи на могилі, на рештках ворога, ти забираєш його силу, – розповів історик Павло Гай-Нижник.

Отримуючи мільярди на армію, міністр РФ Шойгу не шкодував цих грошей на свій особистий піар. Що робити, коли воєначальник з тебе так собі? Вигадати легенду. Так з’явилася казка про Шойгу, який є реінкарнацією одного з полководців Чингісхана.

– Це як самостраховка від Путіна. Я в тебе – частина Орди Золотої, я вірний служака і великий полководець. Без мене все пропаде, – зазначив історик Павло Гай-Нижник.

Захоплення містицизмом та окультизмом – ще одна схожість між Кремлем та Третім Рейхом. Гітлер та компанія теж вірили у темні сили, проводили таємні ритуали та марно шукали рецепт вічної молодості. Хоча один обряд Гітлеру таки вдався – 30 квітня 1945 року в бункері. Можете повторити?

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.