В Валенсии в Испании неудачно отреставрировали картину Непорочное зачатие художника Бартоломе Эстебана Мурильо. Картина относится к эпохе барокко.
Частный коллекционер нанял реставратора, но, когда увидел результат, то был шокирован и потребовал объяснений.
Мужчина сделал еще одну реставрацию, но вторая попытка оказалась еще хуже и полотно изменилось до неузнаваемости. Лицо Девы Марии превратилось буквально в карикатуру.
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Коллекционер заплатил за реставрацию €1 200. Сейчас он связался с другим специалистом, который попытается восстановить картину.
Подобная ситуация не впервые происходит в Испании, а все, потому что в стране нет закона, который бы запрещал людям без специальной квалификации восстанавливать произведения искусства.
Профессиональная ассоциация реставраторов Испании потребовала более строгих правил для специалистов.
Из-за того, что реставрации в Испании не контролируются на законодательном уровне подобные инциденты происходят часто.
Один из самых известных случаев произошел в 2012 году. Тогда женщина попыталась восстановить фреску Иисуса Христа, которая находилась в церкви возле Сарагосы. Работа оказалась, мягко говоря, неудачной, но после этого картина превратилась в мем.
Количество желающих увидеть картину, которую назвали Пушистый Иисус, значительно увеличилось.
Источник: Europa Press
Фото: Europa Press, wikipedia.org