Как выбрать красную икру – советы эксперта

Новый год уже на пороге. Поэтому украинцы составляют праздничное меню, частью которого нередко является красная икра. Однако здесь следует быть внимательными в выборе. Ведь можете попасть на фальсификат.

При выборе икры обращайте внимание на:

размер икринок – если они все одинаковые и кругленькие, то это подделка;

– если они все одинаковые и кругленькие, то это подделка; запах и вкус – должно пахнуть рыбой;

– должно пахнуть рыбой; страну происхождения – икра не вылавливается в Украине, поэтому наше государство не может быть производителем;

– икра не вылавливается в Украине, поэтому наше государство не может быть производителем; сорт – он может быть первый или второй, если указано выше – это фальсификат;

Также эксперты советуют доверять проверенным производителям и читать упаковку. Ведь это вопрос не только вкуса, но и здоровья.

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