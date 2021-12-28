Как выбрать красную икру – советы эксперта
Новый год уже на пороге. Поэтому украинцы составляют праздничное меню, частью которого нередко является красная икра. Однако здесь следует быть внимательными в выборе. Ведь можете попасть на фальсификат.
При выборе икры обращайте внимание на:
- размер икринок – если они все одинаковые и кругленькие, то это подделка;
- запах и вкус – должно пахнуть рыбой;
- страну происхождения – икра не вылавливается в Украине, поэтому наше государство не может быть производителем;
- сорт – он может быть первый или второй, если указано выше – это фальсификат;
Также эксперты советуют доверять проверенным производителям и читать упаковку. Ведь это вопрос не только вкуса, но и здоровья.
2021-12-28
Теги: ікра, Новый год, факти успіху