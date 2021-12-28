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Как выбрать красную икру – советы эксперта

Дарина Реготун Видеоредактор

Новый год уже на пороге. Поэтому украинцы составляют праздничное меню, частью которого нередко является красная икра. Однако здесь следует быть внимательными в выборе. Ведь можете попасть на фальсификат.

При выборе икры обращайте внимание на:

  • размер икринок – если они все одинаковые и кругленькие, то это подделка;
  • запах и вкус – должно пахнуть рыбой;
  • страну происхождения – икра не вылавливается в Украине, поэтому наше государство не может быть производителем;
  • сорт – он может быть первый или второй, если указано выше – это фальсификат;

Также эксперты советуют доверять проверенным производителям и читать упаковку. Ведь это вопрос не только вкуса, но и здоровья.

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