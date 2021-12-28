Як обрати червону ікру – поради експерта

Новий рік вже на порозі. А тому українці складають святкове меню, частиною якого часто є червона ікра. Проте тут потрібно бути уважними у виборі. Адже можете натрапити на фальсифікат.

Під час вибору ікри звертайте увагу на:

розмір ікринок – якщо вони всі однакові та кругленькі, то це підробка;

– якщо вони всі однакові та кругленькі, то це підробка; запах та смак – має пахнути рибою;

– має пахнути рибою; країну походження – ікра не виловлюється в Україні, тому наша держава не може бути виробником;

– ікра не виловлюється в Україні, тому наша держава не може бути виробником; сорт – він може бути перший або другий, якщо вказано вищий – це фальсифікат;

Також експерти радять довіряти перевіреним виробникам та уважно читати упаковку. Адже це питання не лише смаку, але й здоров’я.

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