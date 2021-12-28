Як обрати червону ікру – поради експерта
Новий рік вже на порозі. А тому українці складають святкове меню, частиною якого часто є червона ікра. Проте тут потрібно бути уважними у виборі. Адже можете натрапити на фальсифікат.
Під час вибору ікри звертайте увагу на:
- розмір ікринок – якщо вони всі однакові та кругленькі, то це підробка;
- запах та смак – має пахнути рибою;
- країну походження – ікра не виловлюється в Україні, тому наша держава не може бути виробником;
- сорт – він може бути перший або другий, якщо вказано вищий – це фальсифікат;
Також експерти радять довіряти перевіреним виробникам та уважно читати упаковку. Адже це питання не лише смаку, але й здоров’я.
2021-12-28
Теги: ікра, Новий Рік, факти успіху