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Як підготувати авто до літа – на що звернути увагу та ціна

З потеплінням приходить активна транспортна пора і саме час привести свій автомобіль до ладу. Причому важливо не лише замінити гуму чи фільтри салону. Серед найважливіших питань – система гальм та запалювання.

Варто подумати і про хімчистку салону, особливо якщо у вас є діти. Що саме робити, скільки це нині коштує – дивіться у сюжеті Сергія Сіліна.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, в Україні назвали найкращі авто 2020 року.

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