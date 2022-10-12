Як підготуватися до раптових блекаутів: поради та ціни на альтернативні прилади

Росія два дні поспіль гатила по енергетичній інфраструктурі України. Пошкоджені 18 електростанцій. Зокрема, вісім теплоелектростанцій. Наші енергетики героїчно відновлюють електропостачання по всій Україні. Попри це у деяких регіонах є перебої. У кількох областях, а також Києві вимушено ввели графіки аварійних відключень світла. Українців просять теж економити світло – особливо у вечірній період, коли навантаження на енергосистему найбільше.

Усі ми можемо допомогти пережити нашій енергосистемі найскладніший період. Для цього треба максимально економити електрику. Особливо вранці та увечері – у час пікового навантаження на енергосистему. Постарайтеся не вмикати ті прилади без яких можете обійтися. Електрообігрівачі, бойлери, пральні машини та пилососи.

У багатоповерхівках в коридорах та тамбурах установіть LED освітлення, з датчиком руху. Щоб світло вмикалося тільки тоді, коли хтось заходить. Спробуйте менше користуватися ліфтами.

Підготуватися до раптових блекаутів таки варто тим, хто досі цього не зробив. Купити ліхтар з потужним акумулятором. Портативні зарядки. Варто подумати і про те, на чому можна підігріти воду чи навіть зварити їжу.

Портативна газова плита обійдеться в півтори тисячі гривень. Плюс газовий балон – близько сотні гривень. Його має вистачити на кілька приготувань їжі.

Можна купити ще дешевший варіант. Пальник і сухий спирт. Сухий спирт – зручно, компактно, але вистачає однієї таблетки на 10 хв, тобто лише підігріти їжу.

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