Как будут работать авиаперевозчики после карантина и изменится ли цена билетов

Авиарынок переживает едва ли не самый большой кризис в истории. В международной ассоциации воздушного транспорта подсчитали, в апреле количество пассажирских авиаперевозок уменьшилось на 80%. Французский перевозчик Air France-KLM в первом квартале потерял 1,8 млрд евро. Руководство немецкой Lufthansa заявило, что за час простоя на земле компания недополучает 1 млн евро. А British Airways сокращает 12000 рабочих мест.

Эксперты прогнозируют, что оправляться от коронакризиса авиакомпании будут как минимум до 2022 года. С наименьшими потерями могут выйти из кризиса лоукостеры.

В разгар коронакризиса Wizz Air не только увеличивает присутствие в Украине семью новыми направлениями, но и открывает авиабазу во Львове. Руководство авиакомпании в прессе не раз заявляло о своей финансовой стабильности. Для старта полетов из Украины ждут только решения правительства.

Зато в Ryanair не так все безоблачно. Гендиректор ирландского лоукостера трезво смотрит в будущее, вряд ли до начала июля их самолеты поднимутся в небо.

Украинский лоукостер не обнародовал сумму убытков, но SkyUP один из немногих отечественных перевозчиков не прекращал полеты. Часть флота переоборудовали под грузовые перевозки, выполняют и эвакуационные рейсы. Возможное сокращение до 10% летного персонала, уменьшат количество рейсов, зато обещают стабильные цены.

Факты ICTV ранее писали о том, что Ryanair восстанавливает часть рейсов с 1 июля.