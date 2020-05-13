Як працюватимуть авіаперевізники після карантину та чи зміниться ціна квитків

Авіаринок переживає чи не найбільшу кризу в історії. У міжнародній асоціації повітряного транспорту підрахували, у квітні кількість пасажирських авіаперевезень зменшилась на 80%. Французький перевізник Air France-KLM у першому кварталі втратив 1,8 млрд євро. Керівництво німецької Lufthansa заявило, що за годину простою на землі компанія недоотримує 1 млн євро. А British Airways скорочує 12 тисяч робочих місць.

Експерти прогнозують, що оговтуватись від коронакризи авіакомпанії будуть щонайменше до 2022 року. Із найменшими втратами можуть вийти з кризи лоукостери.

У розпал коронакризи Wizz Air не лише збільшує присутність в Україні сімома новими напрямками, а й відкриває авіабазу у Львові. Керівництво авіакомпанії в пресі не раз заявляло про свою фінансову стабільність. Для старту польотів з України чекають лише рішення уряду.

Натомість, у Ryanair не так все безхмарно. Гендиректор ірландського лоукостера тверезо дивиться у майбутнє, навряд чи до початку липня їхні літаки здіймуться в небо.

Український лоукостер не оприлюднює суму збитків, але SkyUP один з небагатьох вітчизняних перевізників не припиняв польоти. Частину флоту переобладнали під вантажні перевезення, виконують й евакуаційні рейси. Можливе скорочення до 10% льотного персоналу, зменшать кількість рейсів, зате обіцяють стабільні ціни.

Факти ICTV раніше писали про те, що Ryanair відновлює частину рейсів з 1 липня.

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