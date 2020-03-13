Как работает киевская горячая линия 1551 и по каким вопросам туда обращаться

Им по сто раз в день звонят неравнодушные киевляне — жалуются на неправильную парковку, метрополитен, дороги и коммунальные услуги. Телефон столичной горячей линии 1551 не умолкает ни на минуту. Жалуются и на них самих, мол, неэффективна линия. Хотя руководство колл-центра наоборот хвастается успехами.

Столица захлебывается в пробках, а жалоб нет — убежден Виталий Кличко. Но оказывается, люди жалуются и на коллапс, и на отсутствие паркингов. Звонят на горячую линию КГГА. Но напрасно.

Одни принимают заявки, другие проверяют их выполнение. 15 дней — время на решение и изучения ситуации. Уверяют — вроде всем заявителям звонят лично.

Но в действительности все не так. Еще 17 февраля Факты звонили на 1551 из-за опасного перекрестка на Оболони. Из-за неурегулированности движения здесь частые аварии.

Повторный звонок на горячую линию снова результата не приносит. Говорят, ждите. Ответ придет на почтовый адрес, аж зчерез 45 дней. Отдел контроля, который должен набрать и поинтересоваться выполнена ли моя заявка, тоже молчит.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Украине запустили горячую линию по предупреждению домашнего насилия.

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