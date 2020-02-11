Номер 1547. В Украине запустили горячую линию по предупреждению домашнего насилия

Горячую линию по предупреждению домашнего насилия по телефону 1547 открыли в Украине в тестовом режиме.

По словам министра Кабинета министров Дмитрия Дубилет, проект является весьма важным в Украине.

В течение последнего года каждая шестая женщина в Украине становилась жертвой одной из форм насилия, а примерно 1-3 млн детей были свидетелями или жертвами домашнего насилия.

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– Мне нравится, что мы запустили этот проект по новому принципу – на общей платформе. Благодаря этому мы запустили линию достаточно быстро и сэкономили около 25 млн грн бюджетных средств, которые изначально планировали потратить на создание отдельного кол-центра, – рассказал Дубилет.

Он добавил, что проект находится на пересечении нескольких министерств, что делает его самым сложным и самым эффективным.

К слову, заместитель министра юстиции Александр Банчук заявил, что в Украине появится фонд возмещения потерпевшим от насильственных преступлений.

Источник: Dubilet