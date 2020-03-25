Як працює нафтогазова галузь України в режимі карантину

Через поширення коронавірусу весь світ змушений пристосовуватися до нових умов праці на час карантину. Українська нафтогазова галузь – не виняток. Попри величезну кількість працівників, багатьом із них надали можливість працювати дистанційно. Утім, стратегічні об’єкти не залишили без нагляду.

Газовики заспокоюють, що транзит і постачання палива споживачам працюватиме стабільно, а галузь до роботи в умовах пандемії готова. Утім, решту колег і співгромадян газовики закликають лишатися вдома. Адже від суспільної дисципліни залежить, наскільки швидко коронавірус вдасться зупинити. Деталі у сюжеті Олексія Савіцького.

Нагадаємо, Нафтогаз у березні знизив оптову ціну на газ для населення на 14% – до 3,40 грн за кубометр.

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