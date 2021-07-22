Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина / Бизнес и финансы
Вікторія Гірко |

Как работает рынок земли в Украине и что нужно знать ее владельцам перед продажей

С начала запуска рынка земли, который стартовал 1 июля, в Украине уже заключено 1,2 тыс. соглашений о продаже сельхозугодий.

Все опасения и слухи, что с 1 июля украинская земля разойдется по рукам и паи разворуют, разбиваются вдребезги. По словам нотариуса, землю продают те, кому она не нужна. Поэтому никакого ажиотажа нет.

Люди консультируются, что лучше сделать с паями, но продавать их не спешат. Кроме того, продажа участка — процедура длительная и сложная. Нотариусы должны проверять покупателя и предупреждать арендатора.

Все реестры работают исправно, поэтому технически до открытия рынка Украины подготовилась хорошо. Каждый гражданин на сайте Госгеокадастра может посмотреть, сколько гектаров продано и по какой цене. А еще геокадастр отныне будет защищать и продавцов, и покупателей.

Поэтому если участок продадут с нарушениями, то через суд договор могут признать недействительным или конфисковать участок.

К рынку земли подготовились и банки. Они уже предлагают кредиты для мелких аграриев. Некоторые из них заем выдают под любую площадь на 10 лет, под 12-14% годовых и залог земельного участка. Хотя процент немаленький, но финучреждения меньше предложить не могут.

Читайте
Шмыгаль назвал новую среднюю стоимость сельскохозяйственной земли

Но ставка может уменьшиться наполовину, когда правительство запустит Фонд частичного гарантирования сельхозкредитов. Тогда государство будет платить половину процентной ставки за заемщика.

По словам специалистов, готовиться к рынку земли должно не только государство, но и владельцы паев. Поскольку многие частные участки до сих пор не внесены в земельный кадастр, которые привлекают рейдеров. Поэтому пайщики должны внести свои участки в земельный кадастр и зарегистрировать их в реестре имущественных прав.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Земля будет дорожать на 10% в год – министр агрополитики
Земля будет дорожать на 10% в год – министр агрополитики
Шмыгаль назвал новую среднюю стоимость сельскохозяйственной земли
Шмыгаль назвал новую среднюю стоимость сельскохозяйственной земли
Контроль над землей вернут громадам: зачем нужна земельная реформа
Контроль над землей вернут громадам: зачем нужна земельная реформа
Запуск рынка земли: количество желающих продать свои участки превысило полтысячи
Запуск рынка земли: количество желающих продать свои участки превысило полтысячи
Старт рынка земли: где в Украине самые дорогие и самые дешевые гектары
Старт рынка земли: где в Украине самые дорогие и самые дешевые гектары
Рынок земли в Украине: цена гектара и арендная плата растут
Рынок земли в Украине: цена гектара и арендная плата растут
В Украине заработал рынок земли: на каких условиях и кому можно продавать участки
В Украине заработал рынок земли: на каких условиях и кому можно продавать участки
Это не о продаже, а о возможностях: в ОП прокомментировали запуск рынка земли в Украине
Это не о продаже, а о возможностях: в ОП прокомментировали запуск рынка земли в Украине
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка