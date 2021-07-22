Как работает рынок земли в Украине и что нужно знать ее владельцам перед продажей

С начала запуска рынка земли, который стартовал 1 июля, в Украине уже заключено 1,2 тыс. соглашений о продаже сельхозугодий.

Все опасения и слухи, что с 1 июля украинская земля разойдется по рукам и паи разворуют, разбиваются вдребезги. По словам нотариуса, землю продают те, кому она не нужна. Поэтому никакого ажиотажа нет.

Люди консультируются, что лучше сделать с паями, но продавать их не спешат. Кроме того, продажа участка — процедура длительная и сложная. Нотариусы должны проверять покупателя и предупреждать арендатора.

Все реестры работают исправно, поэтому технически до открытия рынка Украины подготовилась хорошо. Каждый гражданин на сайте Госгеокадастра может посмотреть, сколько гектаров продано и по какой цене. А еще геокадастр отныне будет защищать и продавцов, и покупателей.

Поэтому если участок продадут с нарушениями, то через суд договор могут признать недействительным или конфисковать участок.

К рынку земли подготовились и банки. Они уже предлагают кредиты для мелких аграриев. Некоторые из них заем выдают под любую площадь на 10 лет, под 12-14% годовых и залог земельного участка. Хотя процент немаленький, но финучреждения меньше предложить не могут.

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Но ставка может уменьшиться наполовину, когда правительство запустит Фонд частичного гарантирования сельхозкредитов. Тогда государство будет платить половину процентной ставки за заемщика.

По словам специалистов, готовиться к рынку земли должно не только государство, но и владельцы паев. Поскольку многие частные участки до сих пор не внесены в земельный кадастр, которые привлекают рейдеров. Поэтому пайщики должны внести свои участки в земельный кадастр и зарегистрировать их в реестре имущественных прав.

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