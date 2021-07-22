Як працює ринок землі в Україні і що потрібно знати її власникам перед продажем

Від початку запуску ринку землі, який стартував 1 липня, в Україні вже укладено 1,2 тис. угод про продаж сільгоспугідь.

Всі побоювання і чутки, що з 1 липня українська земля розійдеться по руках і паї розкрадуть, розбиваються на друзки. За словами нотаріуса, землю продають ті, кому вона не потрібна. Тому жодного ажіотажу немає.

Люди консультуються, що краще зробити із паями, але продавати їх не поспішають. Крім того, продаж ділянки – процедура тривала і складна. Нотаріуси повинні перевіряти покупця і попереджати орендаря.

Усі реєстри працюють справно, тому технічно до відкриття ринку Україна підготувалася добре. Кожен громадянин на сайті Держгеокадастру може подивитися, скільки гектарів продано і за якою ціною. А ще геокадастр відтепер захищатиме і продавців, і покупців.

Тому якщо ділянку продадуть з порушеннями, то через суд угоду можуть визнати недійсною чи конфіскувати ділянку.

До ринку землі підготувалися і банки. Вони вже пропонують кредити для дрібних аграріїв. Деякі з них позику видають під будь-яку площу на 10 років, під 12-14% річних та заставу земельної ділянки. Хоча відсоток немаленький, але фінустанови менше запропонувати не можуть.

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Але ставка може зменшитися наполовину, коли уряд запустить Фонд часткового гарантування сільгоспкредитів. Тоді держава платитиме половину відсоткової ставки за позичальника.

За словами фахівців, готуватися до ринку землі має не лише держава, але й власники паїв. Оскільки багато приватних ділянок досі не внесені до земельного кадастру, які приваблюють рейдерів. Тому пайовики повинні внести свої ділянки до земельного кадастру і зареєструвати їх у реєстрі майнових прав.

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