Як працюють підшкірні чіпи для людей. Виставка цифрових технологій в Іспанії

Робот-гуманоїд, робот-оркестр, чіпи, що вживлюються під шкіру людини. Всі ці та багато інших див електроніки можна побачити нині в Іспанії. Там триває виставка останніх досягнень електронних технологій.

Імплант вкритий біосумісним матеріалом, тож людське тіло не відторгне його. Вміє мікроскопічний прилад чимало: від керування електронними замками, до здійснення банківських операцій з використанням смартфона. Безпечних, надійно захищених від кіберзлодіїв операцій з грішми, обіцяють виробники.

На виставці безліч дивовиж нового покоління, які працюють на основі формату 5G. Корпорація Зет-Ті-І представила робота-руку, яка замінить цілий оркестр, бо вміє грати на різних інструментах.

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Втім, цю тестову версію ще будуть ретельно вдосконалювати. Побачила публіка й надсучасне обладнання для машини швидкої допомоги.

Компанія працює над цілою серією роботів з інтелектом у хмарі. Вони призначені для виконання різних завдань. Мета – допомогти людині у всіх сферах повсякденного життя. План у компанії амбітний: корисний та доступний за ціною робот-гуманоїд – практично у кожній оселі. Термін виконання – 2025-й рік.

До слова, 5G і літаючі таксі: чим вразила виставка електроніки в Лас-Вегасі.

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