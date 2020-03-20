Как заниматься спортом во время карантина

С закрытием спортзалов на карантин, киевские спортсмены потянулись на спортивные площадки. Но с соблюдением жестких правил. Более 10 не собираться, дистанция не менее метра, дезинфекция и хорошее настроение. Но брусья отходят на второй план, если стараешься не касаться грязных поверхностей. В период закрытых спортзалов спасут индивидуальные петли TRX.

Если введут запрет на пешие прогулки, с петлями TRX можно заниматься и дома. Находясь на самоизоляции, в обсервации, не забывайте делать физические нагрузки и двигаться. Держите мышцы в тонусе, это позволит укрепить иммунную систему. Детали в сюжете Владимира Михайлова.

Напомним, на время карантина в Киеве могут открыть магазины средств гигиены.

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